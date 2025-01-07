На Львівщині ТЦК проігнорував заяву на відстрочку і програв справу у суді: подробиці

У ТЦК порушили чинне законодавство, коли вимагали особистої присутності військовозобов’язаного для надання відстрочки від мобілізації.

У Львівській області суд задовольнив позов студента Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, який звинуватив ТЦК та СП в ігноруванні заяви на отримання відстрочки від призову під час мобілізації.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" з посиланням на рішення Львівського окружного адміністративного суду №380/19789/24.

Чоловік надіслав усі необхідні документи поштою у липні 2024 року, але у ТЦК відмовились розглядати заяву без особистої присутності військовозобов'язаного. Чоловік не погодився з вимогою ТЦК та звернувся до суду.

"Ні порядком №1487, ні порядком №560 не передбачено обов’язку особистого відвідування ТЦК та СП для подання заяви та документів на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, позивачем дотримано процедуру особистого подання (направлення) документів, що підтверджують, на його думку, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", – йдеться у судовому рішенні.

Таким чином, суд визнав дії представників ТЦК, точніше бездіяльність та відмову розглянути заяву позивача належним чином, порушенням чинного законодавства. За рішенням суду, ТЦК зобов’язали розглянути документи, які надіслав поштою позивач, та надати йому або відстрочку від призову, або аргументовану відмову в її наданні.

Нагадаємо, суспільство сколихнув черговий скандал з ТЦК. Нардеп опублікував відповідь на депутатський запит щодо мобілізації заброньованого працівника в одній з областей України. Ба більше, він навіть розсекретив, як ТЦК змогли мобілізувати заброньованого.

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