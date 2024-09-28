На Львівщині чинили насилля над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі: Лубінець відреагував

За кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу, діти отримували побиття палками та приниження.

На Львівщині вихованки навчально-реабілітаційного центру заявили, що директор закладу скоював над ними сексуальне насилля. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу", - йдеться в повідомленні.

Омбудсмен ініціював перевірку закладу, де розміщують найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами.

За його словами, правоохоронці зафіксували свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні.

"Що шокувало: останні пів року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження", – наголосив він.

До закладу викликали представників Нацполіції та органи прокуратури, які задокументували факти порушення. Наразі відкрито кримінальне провадження.

Раніше ми повідомляли, що батько протягом дев’яти років вчиняв сексуальне насильство щодо своїх малолітніх дітей.

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