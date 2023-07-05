На Львівщині вчителька побилась з учнем через футбольний м'яч: як її покарали

Педагогиню, яка побилася з учнем у школі, оштрафували.

Вчительку англійської мови з міста Миколаїв, що на Львівщині, оштрафували на 850 гривень за булінг школярів. У травні зняли на відео, як вчителька повалила учня 7-го класу на підлогу, намагаючись відібрати у нього футбольний м'яч.

Про це йдеться у рішенні Миколаївського районного суду Львівської області.

Інцидент з побиттям учня стався ще 2 травня 2023 року.

Під час бесіди зі школярами ті поскаржилися на педагогиню. Діти заявили, що вчителька раніше неодноразово принижувала та цькувала учнів школи, чинила щодо них психологічне насильство.

Із жінки мають стягнути судовий збір на користь держави у розмірі 536 гривень 80 копійок. У рішенні суду також йдеться, що постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Нагадаємо, у Києві мама учнів каже, що вчителька переслідує її через звільнення зі школи (відео).

Читайте також: