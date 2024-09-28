На Львівщині вихованки навчально-реабілітаційного центру заявили про сексуальне насильство: нові деталі

На час проведення перевірки керівника навчально-реабілітаційного центру у Львівській області, який, за звинуваченнями вихованок, вчиняв сексуальне насильство над ними, відсторонили від роботи.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Щодо заяви уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця про те, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявами вихованок навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області через можливе насильство, яке скоював над ними директор. На місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОДА", - йдеться у його повідомленні.

Він наголосив, що тримає ситуацію на особистому контролі.

"Буду інформувати про хід розслідування", - запевнив посадовець.

Нагадаємо, 28 вересня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на Львівщині вихованки навчально-реабілітаційного центру заявили, що директор закладу скоював над ними сексуальне насилля.

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