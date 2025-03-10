На Львівщині викрили банкірів, які привласнювали кошти клієнтів, перевипускаючи їхні картки

За даними слідства, шестеро співробітників одного з відділень банку, серед яких був і керівник, упродовж 2023-2024 років реалізували схему незаконного заволодіння коштами з рахунків громадян.

Кіберполіція Львівщини спільно з працівниками СБУ та слідчими ГУНП області викрили організовану злочинну групу банкірів, які незаконно перевипускали банківські картки клієнтів та знімали з них гроші. Загальна сума збитків перевищує 1 мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

На Львівщині викрили банкірів, які привласнювали кошти клієнтів.

За даними слідства, шестеро співробітників одного з відділень банку, серед яких був і керівник, упродовж 2023-2024 років реалізували схему незаконного заволодіння коштами з рахунків громадян.

Зловмисники обирали клієнтів, які могли перебувати на тимчасово окупованих територіях або у східних і південних регіонах України. Використовуючи внутрішні дані, банкіри змінювали фінансові номери телефонів клієнтів на підконтрольні собі, що дозволяло їм отримати доступ до системи інтернет-банкінгу, перевипустити банківські картки та здійснювати фінансові операції без відома власників.

Щоб приховати сліди злочину, вони фальсифікували фото клієнтів через спеціальне програмне забезпечення, що створювало візуальний ефект їхньої присутності у відділенні під час зміни номера телефону та перевипуску картки.

Після отримання перевипущених карток керівник відділення особисто переводив у готівку кошти через банкомати та POS-термінали.

Наразі встановлено 19 банківських рахунків, з яких шахраї встигли зняти кошти. Загальна сума привласнених грошей — понад мільйон гривень.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили:

чорнові записи з реквізитами клієнтів, щодо яких здійснювалися незаконні фінансові операції;

банківські картки, оформлені на чужі імена;

мобільні телефони, що використовувалися у злочинній схемі.

Фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають до неї доступ.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з можливістю додаткового покарання у вигляді заборони обіймати певні посади до трьох років.

Раніше Служба безпеки України та Національна поліція викрили схему шахрайства, спрямовану на родини українських військовополонених та зниклих безвісти. Внаслідок спецоперації затримано жителя Харкова, який вдавав з себе учасника "волонтерської групи" з питань обміну полоненими та виманював у постраждалих значні суми грошей.

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