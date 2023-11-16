На Львівщині викрили корупціонера, який розтратив 25 млн грн держбюджету: на що витратив кошти

СБУ і ДБР викрили заступника голови районної військової адміністрації на Львівщині, який завдав бюджету України понад 25 млн грн збитків.

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили на злочинній діяльності ексочільника одного з навчальних центрів Національної гвардії, який нині обіймає посаду першого заступника голови РВА на Львівщині. Перебуваючи командиром військової частини Нацгвардії, у квітні 2022 року посадовець придбав за державні кошти 72 резервуари РГС-50 для зберігання пального за штучно завищеною вартістю.

про це повідомляє пресслужба СБУ.

Військова частина придбала відповідні цистерни за майже 64,5 млн грн, хоча ринкова вартість резервуарів становила 39,3 млн грн. Таким чином оборонному бюджету України було завдано понад 25 млн грн збитків.

Корупціонер на Львівщині

Резервуари, які закупив заступник голови РВА на Львівщині / Фото: СБУ

За даними слідства, посадовець уклав цю угоду незважаючи на те, що декілька підприємств запропонували йому вигідніші умови щодо строків постачання та оціночної вартості РГС.

На підставі зібраних доказів чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, компетентні органи Греції затримали в Афінах 13 листопада громадянина України, підозрюваного у незаконному заволодінні 43 млн грн бюджетних коштів. Зловмисник привласнив гроші, які відомство сплатило за закупівлю товарів військового призначення.

Читайте також: