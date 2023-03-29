На Львівщині виявили незаконні скотомогильники: затримано сина старости під час скидання решток тварин (фото)

Підприємці, які живуть в селі і займаються забоєм худоби, роками вивозять і викидають кістки та нутрощі. Біля лісу утворилося місце для довготривалого поховання трупів сільськогосподарських та свійських тварин.

У Львівській області, в селі Боянець Великомостівської громади, місцева влада тривалий час намагається припинити незаконне утворення могил для скота.

Про це йдеться у Zaxid.net із посиланням на керівника ГО "Дорожній контроль Захід" Олександра Клімова.

Місцеві підприємці утворили стихійні скотомогильники на околиці біля лісу громади.

Фото: Олександр Клімов

Так, під час скидання рештків тварин затримали сина старости села Боянець Петра Голода – 30-річного Андрія, обов’язком якого є слідкувати за порядком на своїй території.

"Під час патрулювання поліцейські офіцери Великомостівської громади помітили підозрілий автомобіль з причіпом в лісопосадці поблизу села Боянець. Водій в цей час скидав тваринні решки у викопану яму. Помітивши правоохоронців, чоловік покинув причіп, сів у своє авто та почав втікати. На вимогу поліцейських зупинитись не реагував", – розповіли в поліції.

Фото: Львівський портал

Правоохоронцям вдалося наздогнати втікача за кілька кілометрів. Одразу на місці на нього склали адміністративний протокол за невиконання вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП). Також на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка і зафіксувала скидання відходів у незаконний скотомогильник.

За словами старости, син якого скидав рештки тварин, заявив, в селі багато підприємців займаються скуповуванням і забоєм худоби, а рештки викидають під лісом. З його слів, місцева влада бореться з цим, однак проблема не вирішена роками. Про незаконні скотомогильники в Боянці повідомлялося ще у 2017-2018 роках. У нелегальному викиді тваринних рештків підозрюювали тодішнього сільського голову Василя Пограничного.

"Ми вже то вирішуємо на рівні Великомостівської міської ради, щоб відвели для цих потреб земельну ділянку. Люди виживають і тим займаються. Відходи є. Костомельний завод то бере, то не бере. Неодноразово разом з міським головою проводили збори з людьми, які тим займаються. Вони обіцяли, що припинять. Але так воно є вже десятками років", – каже Петро Голод.

З його слів, нещодавно в село приїжджала комісія обласної екоінспекції, після цього скотомогильники поприбирали. Старості теж виписали штраф.

"Під час слідства буде встановлено, чи забруднення становить загрозу для життя і здоров’я громадян. Якщо так, то це кримінальна відповідальність. В іншому разі, це буде адміністративна відповідальність і матеріали буде скеровано в екологічну інспекцію", – заявив слідчий відділення поліції у Сокалі Ігор Дещиця.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік намагався приховати вбивство своєї співмешканки після сварки – він вивіз тіло жінки до лісу та закопав.

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