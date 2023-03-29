На Львівщині виявили незаконні скотомогильники: затримано сина старости під час скидання решток тварин (фото)

Підприємці, які живуть в селі і займаються забоєм худоби, роками вивозять і викидають кістки та нутрощі. Біля лісу утворилося місце для довготривалого поховання трупів сільськогосподарських та свійських тварин.
У Львівській області, в селі Боянець Великомостівської громади, місцева влада тривалий час намагається припинити незаконне утворення могил для скота.
Про це йдеться у Zaxid.net із посиланням на керівника ГО "Дорожній контроль Захід" Олександра Клімова.
Місцеві підприємці утворили стихійні скотомогильники на околиці біля лісу громади.
Так, під час скидання рештків тварин затримали сина старости села Боянець Петра Голода – 30-річного Андрія, обов’язком якого є слідкувати за порядком на своїй території.
"Під час патрулювання поліцейські офіцери Великомостівської громади помітили підозрілий автомобіль з причіпом в лісопосадці поблизу села Боянець. Водій в цей час скидав тваринні решки у викопану яму. Помітивши правоохоронців, чоловік покинув причіп, сів у своє авто та почав втікати. На вимогу поліцейських зупинитись не реагував", – розповіли в поліції.
Правоохоронцям вдалося наздогнати втікача за кілька кілометрів. Одразу на місці на нього склали адміністративний протокол за невиконання вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП). Також на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка і зафіксувала скидання відходів у незаконний скотомогильник.
За словами старости, син якого скидав рештки тварин, заявив, в селі багато підприємців займаються скуповуванням і забоєм худоби, а рештки викидають під лісом. З його слів, місцева влада бореться з цим, однак проблема не вирішена роками. Про незаконні скотомогильники в Боянці повідомлялося ще у 2017-2018 роках. У нелегальному викиді тваринних рештків підозрюювали тодішнього сільського голову Василя Пограничного.
"Ми вже то вирішуємо на рівні Великомостівської міської ради, щоб відвели для цих потреб земельну ділянку. Люди виживають і тим займаються. Відходи є. Костомельний завод то бере, то не бере. Неодноразово разом з міським головою проводили збори з людьми, які тим займаються. Вони обіцяли, що припинять. Але так воно є вже десятками років", – каже Петро Голод.
З його слів, нещодавно в село приїжджала комісія обласної екоінспекції, після цього скотомогильники поприбирали. Старості теж виписали штраф.
"Під час слідства буде встановлено, чи забруднення становить загрозу для життя і здоров’я громадян. Якщо так, то це кримінальна відповідальність. В іншому разі, це буде адміністративна відповідальність і матеріали буде скеровано в екологічну інспекцію", – заявив слідчий відділення поліції у Сокалі Ігор Дещиця.
Нагадаємо, на Вінниччині чоловік намагався приховати вбивство своєї співмешканки після сварки – він вивіз тіло жінки до лісу та закопав.
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