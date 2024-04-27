На Львівщині військкоми затримали водія ГО "Порятунок тварин. Харків": волонтери заявили про викрадення – що кажуть в ТЦК

У Львівській області знову спалахнув скандал із представниками військкомату. Працівники Яворівського районного ТЦК та СП 26 квітня зупинили машину ГО "Порятунок тварин. Харків" і примусово доправили водія ГО до центру комплектування. Подія сталася близько 4 ранку. Волонтерки, які намагались "визволити" свого колегу, вступили в конфлікт із військкомами та зафільмували інцидент.

Про це розповіли на Facebook-сторінці ГО "Порятунок тварин. Харків".

На відео волонтерки говорять, що "закрили нашу людину" та заявляють про порушення прав. Коли чоловіки у формі закривають ворота, жінки починають у них гупати. Після цього один з працівників ТЦК виходить і з лайкою погрожує жінці.

"Працівники Львівської поліції зупинили машину ГО "Порятунок тварин Харків", відібрали паспорт у водія і доправили до Львівського ОТЦК. Працівникам було повідомлено, хто ці люди, чому вони тут, що роблять. Їм показали тварин, що перебували в машині, вони знали, що дівчата з Харкова та мають відвезти тварин за місцем призначення. Натомість працівники, перебуваючи у нетверезому стані, ображали Юлію та Олену… Зокрема, Юлії надав ​​"ляпаса" один із працівників ТЦК", - розповіли волонтери.

Вони також додали, що згодом дізналися, що їхнього водія не було в цьому ТЦК. Жінки викликали слідчо-оперативну групу, щоб заявити про зникнення людини.

"Вдруге обдурили, попрохавши видалити відео негідної поведінки працівників ТЦК в обмін на виконання Закону – вручити повістку та відпустити за місцем проживання. Юлія та Олена зробили це (скопіювавши, бо здогадувалися про брехню), та зам. очільника ТЦК не виконав Закону та своєї обіцянки. Втретє обдурили, сказавши, що доправляють водія Вʼячеслава в Яворів поставити печатку, та відпустять із повісткою додому. Натомість, тепер кажуть, що він у Моршині", - розповіли волонтери.

Водій Вʼячеслав зміг поговорити із замдиректора ГО "Порятунок тварин. Харків" та повідомив, що його вимусили почати проходження ВЛК, але він відмовився і не пройшов її, нічого не підписавши.

"Ми проконсультувалися з юристами, та дізналися, що по Закону Вʼячеславу мали вручити повістку та повідомити, що він має зʼявитися до ТЦК за місцем проживання. Наразі ми робимо все, щоб забрати нашого водія Вʼячеслава, викраденого представниками Мостиського ТЦК. Нам потрібна професійна кваліфікована допомога!!! І ваш максимальний розголос", - наголосили в організації.

Реакція ТЦК та СП на скандал

Інформацію про доправлення водія до Яворівський РТЦК підтвердили у Львівському ОТЦК та СП.

"Інформуємо, що 26 квітня близько 04:00 представники першого відділу Яворівського РТЦК та СП у рамках взаємодії з ДСПУ КПП "ШЕГИНІ" доставили у вищезгаданий ТЦК військовозобов’язаного громадянина. Даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією при Яворівському РТЦК та СП, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби" - йдеться у офіційній заяві військкомату.

Там також додали, що засуджують дії військовослужбовців.

"Дві громадянки, які супроводжували військовозобов’язаного, систематично вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт. Поведінку військовослужбовців засуджуємо. Проводиться службова перевірка, обставини з’ясовуються", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові затримали військового, який обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини.

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