На Львівщині військовий чиновник спробував продати бронь від мобілізації

Свої послуги ділок оцінив у 8 тисяч доларів.
На Львівщині 35-річний начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини пообіцяв військовозобов’язаному, що він зможе за грошову винагороду отримати бронювання від мобілізації. Ділка викрили працівники СБУ.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
“Користуючись набутими соціальними та професійними зв’язками за час проходження служби в армії, він мав вплинути на колег із ТЦК та впродовж двох тижнів підготувати необхідний пакет документів. Свої послуги оцінив у 8 тисяч доларів США”, - йдеться у повідомленні.
Під час отримання обумовленої суми коштів військового затримали. Йому повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Перевіряється причетність до злочину інших осіб.
Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція викрили та затримали 19 осіб, які через публікації у мережі намагались зірвати мобілізацію в Україні.
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