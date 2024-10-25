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На Львівщині військовий чиновник спробував продати бронь від мобілізації

На Львівщині військовий чиновник спробував продати бронь від мобілізації

СБУ на Львівщині затримала посадовця військової частини / Фото: Офіс Генерального прокурора

Свої послуги ділок оцінив у 8 тисяч доларів.

На Львівщині 35-річний начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини пообіцяв військовозобов’язаному, що він зможе за грошову винагороду отримати бронювання від мобілізації. Ділка викрили працівники СБУ.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

“Користуючись набутими соціальними та професійними зв’язками за час проходження служби в армії, він мав вплинути на колег із ТЦК та впродовж двох тижнів підготувати необхідний пакет документів. Свої послуги оцінив у 8 тисяч доларів США”, - йдеться у повідомленні. 

Під час отримання обумовленої суми коштів військового затримали. Йому повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Перевіряється причетність до злочину інших осіб. 

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція викрили та затримали 19 осіб, які через публікації у мережі намагались зірвати мобілізацію в Україні.

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