На Львівщині вночі спалахнула пральна машинка: 6-річна дівчинка опинилася в лікарні (фото)

У місті Дубляни, що біля Львова, серед ночі в будинку спалахнула пральна машинка. Через отруєння продуктами горіння 6-річна дитина потрапила до лікарні.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, 28 лютого о 02:47 до них надійшло повідомлення про пожежу в Дублянах на вул. Д. Галицького, 21 в цегляному двоповерховому житловому будинку.

Вогнем знищено пральну машинку та речі домашнього вжитку на площі 1 кв. м. Внаслідок пожежі отруїлась продуктами горіння донька власниці, 2016 року народження, яку госпіталізували до лікарні Святого Миколая.

Пожежу ліквідували до прибуття вогнеборців.

Рятувальники звертаються до мешканців з проханням обережно поводитись з електричними приладами та стежити за їхньою справністю. "Бережіть своє майно та не наражайте на небезпеку життя себе та своїх близьких", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо,на Одещині під час пожежі у приватному будинку загинула одна дитина, ще одна – госпіталізована.

Читайте також: