На Львівщині "волонтери" організували схему завезення пікапів нібито для ЗСУ

Їм вдалось перевезти близько 20 пікапів із нульовим розмитненням і продати.

На Львівщині правоохоронці викрили схему незаконного продажу автівок під виглядом гумдопомоги для ЗСУ.

Про це інформує пресслужба МВС.

Злочинну схему організував місцевий мешканець та долучив до неї раніше засудженого за шахрайство. Зловмисники через благодійні організації завозили транспортні засоби з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.

Їм вдалось перевезти близько 20 пікапів із нульовим розмитненням. Однак замість відправлення на фронт машини продавали за готівку.

Під час спроби ввезення з ЄС чергових двох авто через пункт пропуску на Львівщині правоохоронці затримали пособника організатора "схеми". На місці у зловмисника вилучили 17 400 доларів США та пікапи.

Крім того, за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці виявили митні декларації на автомобілі, іншу документацію щодо перевезення через державний кордон автомобілів за розробленою злочинною схемою, мобільні телефони, "чорнові" записи та 5 транспортних засобів, оформлених як гуманітарний вантаж для потреб ЗСУ.

Організаторові схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 – "незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги". Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому може загрожувати від п’яти до семи років позбавлення волі.

Щодо іншого зловмисника – то правову кваліфікацію його діям нададуть після проведення необхідних процесуальних заходів.

Нагадаємо, що на Прикарпатті благодійна організація продавала авто, привезені для ЗСУ.

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