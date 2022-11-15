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На Львівщині ворог поцілив по об‘єкту критичної інфраструктури: обласний центр без світла та мобільного зв'язку

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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На Львівщині ворог поцілив по об‘єкту критичної інфраструктури: обласний центр без світла та мобільного зв'язку

Фото: УНІАН

Під час масованої ракетної атаки по Україні окупанти влучили по об‘єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Внаслідок удару ворога по енергетичній інфраструктурі на Львівщині, обласний центр частково залишився без світла. Внаслідок цього, мобільний зв'язок також не стабільний.

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів", — написав він.

Нагадаємо, перебої в електроживленні Львова підтвердив і мер міста Андрій Садовий. Сталося це після того, як в місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
1375
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