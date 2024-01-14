На Львівщині встановили рекорд з наймасовішого виконання колядки "Там во Бахмуті"

У Львівській області було встановлено рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участі вертепів. У селі Мшанець 1259 людей одночасно виконали нову українську колядку "Там во Бахмуті".

Зафіксувала рекорд організація "Книга світових рекордів України".

Рекорд мав на меті об’єднати якнайбільшу кількість вертепів і коляд для збору коштівдля 80-ї бригади. Під час заходу було зібрано понад 3 млн гривень на спеціалізовану техніку для військових.

У заході взяло участь 1259 колядників у складі 105 вертепів / Фото: bookworldrecords.com

Під час встановлення рекорду було зафіксовано такі результати:

кількість людей: 1259;

кількість вертепів: 105;

кількість країн-учасниць: 8.

Ініціатором акції стали військовий капелан 80 бригади отець Іван Гальо та священник зі Стрілківської громади отець Роман Гром.

"Було близько десятка закордонних вертепів, це Америка, Англія, Іспанія, Італія, Канада", – розповів "Суспільному" отець Роман Гром.

Зазначимо, що автором колядки "Там во Бахмуті" є Олег Вітвіцький.

Раніше ми писали, як уперше за 400 років в Україні зазвучала стародавня колядка.

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