На Львівщині встановили рекорд з наймасовішого виконання колядки "Там во Бахмуті"

Колядку “Там, во Бахмуті” одночасно заспівали 1259 людей.
У Львівській області було встановлено рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участі вертепів. У селі Мшанець 1259 людей одночасно виконали нову українську колядку "Там во Бахмуті".
Зафіксувала рекорд організація "Книга світових рекордів України".
Рекорд мав на меті об’єднати якнайбільшу кількість вертепів і коляд для збору коштівдля 80-ї бригади. Під час заходу було зібрано понад 3 млн гривень на спеціалізовану техніку для військових.
Під час встановлення рекорду було зафіксовано такі результати:
- кількість людей: 1259;
- кількість вертепів: 105;
- кількість країн-учасниць: 8.
Ініціатором акції стали військовий капелан 80 бригади отець Іван Гальо та священник зі Стрілківської громади отець Роман Гром.
"Було близько десятка закордонних вертепів, це Америка, Англія, Іспанія, Італія, Канада", – розповів "Суспільному" отець Роман Гром.
Зазначимо, що автором колядки "Там во Бахмуті" є Олег Вітвіцький.
Раніше ми писали, як уперше за 400 років в Україні зазвучала стародавня колядка.
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