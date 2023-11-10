На Львівщині засудили вчительку музики: що вона зробила

На Львівщині засудили вчительку Червоноградської ЗШ І-ІІІ ступенів №14. Вона вносила до журналів неправдиві дані щодо відвідуваності та успішності учнів.

Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду Львівської області.

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За даними правоохоронців, у період від 1 вересня 2018 року до 24 травня 2019 року вчителька музичного мистецтва вносила до журналів неправдиві дані щодо відвідуваності та успішності дітей. Такі прецеденти фіксувалися у документах, закріплених за 5 і 7 класами. Щобільше, там зазначалися прізвища школярів, які у неї не навчалися.

Викладачку судили за статтею про підроблення документів. За рішенням суду жінка отримала 1,1 року обмеження волі, але була звільнена від відбування покарання з іспитовим терміном тривалістю один рік.

Нагадаємо, у Львові апеляційний суд зобов’язав львівську школу №87 виплатити звинуваченій у булінгу першокласників учительці Ірині Федишин 10 тис. грн моральної та матеріальної компенсації, а також 12 тис. грн через затримку виконання рішення про її поновлення на посаді.

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