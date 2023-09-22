На Львівщині начальник ТЦК збагатився на понад 4 млн гривень: що про це відомо

НАЗК виявило у начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області активи на понад 4,4 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Як зазначається, під час проведення моніторингу способу життя Антикорупційне бюро виявило активи на понад 4,4 млн грн у начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області.

За даними слідства, продовж 2020-2022 років він та його дружина придбали низку об’єктів нерухомого майна. Сам воєнком пояснив, що нерухомість була придбана ним за особисті кошти: заощадження його сімʼї за попередній період, заробітня плата членів його родини та подарунка від матері у розмірі 42 тисяч дололарів.

“Аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн. Матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави”, - розповіли в НАЗК.

Нагадаємо, що у Житомирській області Начальник служби логістики здав у ломбарди та продав через інтернет 8 тепловізорів та 60 камер нічного бачення.

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