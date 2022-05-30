На Львівщині затримали експоліцейського, який за 3 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон: фото

На Львівщині затримали експоліцейського, який за 3 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон: фото

Чоловіка спіймали "на гарячому".

45-річного мешканця Львівщини затримали за підозрою в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон на період дії воєнного стану.

Про це повідомили у Львівській областній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік організував схему незаконного перетину державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану. За 3 тисячі доларів США підозрюваний обіцяв допомогти у безперешкодному перетині кордону через офіційні пункти пропуску.

У Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції поінформували, що затриманий - експоліцейський, який вирішив заробити на охочих уникнути мобілізації.

"Своїх "клієнтів" запевняв, що жодних проблем під час проходження митного посту не виникне, оскільки частину суми віддасть прикордонникам", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці спіймали фігуранта під час розрахунку "за послугу" незаконного перетину кордону. Гроші у чоловіка вилучили, а також оголосили йому підозру за частиною 3 ст. 332 КК України.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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