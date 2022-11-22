На Львівщині затримали колаборантку: прихильниці РФ загрожує п'ять років в'язниці

У Львівській області затримали прихильницю агресії РФ проти України. Їй загрожує до п’яти років обмеження волі, зокрема, за публічні висловлювання на користь ворога.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Зазначається, що у Мережі правоохоронці виявили відео, на якому жінка публічно висловлювала свою антиукраїнську позицію та виправдовувала політику країни-агресорки. Поліцейським вдалося встановили особу колаборантки. Нею виявилася 58-річна мешканка міста Сокаль.

Зрадниці оголосили про підозру в "умисних діях, спрямованих на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності". Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, - обмеження волі терміном до п’яти років.

Нагадаємо, у Чернігівській області судитимуть російського військовослужбовця, який 26 лютого розстріляв автомобіль із родиною. Інцидент стався у селі Крупичполе Прилуцького району.

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