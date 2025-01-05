На Львівщині затримали водія, який керував авто із посвідченням померлого батька

Під час патрулювання автодороги М-11 поліцейські зупинили автомобіль, водій якого надав підроблені документи та мав ознаки сп’яніння.

У Львівській області 55-річний водій їздив за кермом, використовуючи посвідчення померлого батька. Крім того, у нього були ознаки наркотичного сп'яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Під час патрулювання автодороги М-11 Львів-Шегині поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2101, який перебував у розшуку. Водій показав посвідчення водія, у якому було вказано, що йому 87 років, хоча виглядав він значно молодшим. Це викликало підозри у поліцейських. Чоловік заплутався в поясненнях і зізнався, що посвідчення належить його померлому батькові.

55-річний чоловік вирішив використати посвідчення померлого батька, оскільки сам не отримав водійських прав. Крім того, у нього були ознаки наркотичного сп'яніння, від перевірки він відмовився. Поліцейські склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп'яніння та постанову за відсутність права керувати автомобілем. На місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, українські водії, що займаються міжнародними перевезеннями, повинні отримати сертифікацію за європейським стандартом "Код 95" до серпня наступного року.

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