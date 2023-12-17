На Львівщині зіткнулися фура та легковик: загинули троє військових та цивільна

Постраждалі отримати травми не сумісні з життям і померли на місці.

У суботу, 16 грудня, на трасі Київ-Чоп у селі Сможе Стрийського району на Львівщині зіткнулися фура та легковик Ford Focus на військових номерах. У результаті загинули четверо людей, які їхали в легковику, зокрема, військовослужбовці. Загиблими виявилися полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на правоохоронні органи.

ДТП трапилася близько 14:30 на трасі Київ-Чоп у селі Сможе. Зіткнулися вантажівка Volvo та легковик Ford Focus на військових номерах, за кермом якого був військовослужбовець з Харкова.

У результаті водій легковика та троє його пасажирів – двоє чоловіків та жінка загинули, двоє з загиблих були у військовій формі. Попередньо відомо, що аварія сталася під час здійснення легковиком обгону.

Четверо постраждалих в цій ДТП, віком близько 40 років, отримали травми несумісні з життям та померли до приїзду медиків «швидкої». Водію фури надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

"16 грудня близько 14.30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник Голови Адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна", - повідомили у Державній спеціальній службі транспорту.

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Тіла людей вирізали з автівок! Масштабна ДТП в Україні: багато загиблих!

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах.

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