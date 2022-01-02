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На Львівщині знайшли заблукалого лижника: рятувальники нагадують правила безпечного катання

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На Львівщині знайшли заблукалого лижника: рятувальники нагадують правила безпечного катання

Associated Press

Не зловживайте спиртними напоями під час катання.

Під час катання на лижах на горі Високий Верх, що в с. Волосянка Стрийського району, що на Львівщині, заблукав лижник 1994 року народження.

Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій. 

На пошуки виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи. Рятувальники на снігоході вирушили на пошуки чоловіка. Заблукалого знайдено в лісовому масиві поблизу с. Нижня Рожанка. Медичної допомоги чоловік не потребував. До пошукових робіт було залучено 7 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

 Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • не з’їжджайте з трас;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання;
  • одягайте захисне спорядження та теплий одяг.

Дбайте про свою безпеку, а у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101. 

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