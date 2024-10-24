На Львівщині знешкодили загрозу від російського “Кинджала”: фото

Боєголовку російської ракети виявили майже через два місяці після обстрілу.

На Львівщині піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети “Кинджал”, яку виявили майже через два місяці після масованого обстрілу, який стався ще 4 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Рятувальники ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал" на Львівщині / Фото: ДСНС

Рятувальники професійно та оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливого вибуху.

Рятувальники ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал" на Львівщині / Фото: ДСНС

Нагадаємо, армія РФ завдала двох потужних ударів по Львову 4 вересня. Тоді у місті загинули 7 людей. Також було пошкоджено будинки, зокрема історичні будівлі, та авто.

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