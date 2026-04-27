На Львівщині 19-річний хакер зламав 600 тисяч акаунтів Roblox і продавав їх у РФ: як працювала схема

На Львівщині 19-річний хакер зламав 600 тисяч акаунтів у грі Roblox / © Національна поліція України

Реклама

Правоохоронці припинили діяльність групи хакерів, які отримували доступ до облікових записів популярної ігрової платформи Roblox і перепродавали їх на російських ресурсах.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Організація схеми та механізм зламу

За даними слідства, організував незаконний бізнес 19-річний житель Дрогобича, залучивши двох спільників віком 21 та 22 роки. Для отримання доступу до чужих профілів учасники групи використовували викрадені cookie-файли, що дозволяло входити в акаунти без знання паролів.

Реклама

За допомогою спеціалізованого програмного забезпечення фігуранти відбирали облікові записи з віртуальною валютою або рідкісними предметами. У період від жовтня 2025 року до січня 2026 року зловмисники перевірили понад 610 тисяч акаунтів. Під час розслідування виявили 357 файлів із підібраними найбільш цінними профілями.

За інформацією поліцейських, викрадені доступи підозрювані продавали на російських платформах, а оплату отримували на криптогаманці. Попередньо встановлено, що загальний дохід від такої діяльності міг сягнути майже 10 мільйонів гривень.

Обшуки та підозри

В межах кримінального провадження правоохоронці провели 10 обшуків, під час яких вилучили:

комп’ютерну техніку та носії інформації;

банківські картки та телефони;

понад 2,5 тис. євро та майже 35 тис. доларів США готівкою.

Учасникам групи повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) КК України.

Реклама

Крім того, під час слідчих дій у 44-річного знайомого підозрюваних виявили речовини, схожі на канабіс. Чоловіка затримали, а вилучене відправили на експертизу. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України (незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів). Операцію проводили прокурори спільно з кіберполіцією та СБУ.

Новини партнерів