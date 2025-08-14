На Львівщині авто з підлітками потрапило у жахливу аварію: двоє загиблих і троє травмованих

Аварія на Львівщині. / © Поліція Львівської області

Ввечері 13 серпня у Львівській області сталася смертельна аварія. Загинули 15-річна дівчина та 20-річний хлопець. Травмовано трьох неповнолітніх.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

ДТП сталося на автодорозі “Жидачів-Ходорів” у Стрийському районі. Відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz, яким керував 17-річний підліток, та автомобіля Seat Altea XL, за кермом якого був 31-річний чоловік.

Від отриманих внаслідок ДТП травм двоє пасажирів Mercedes загинули на місці аварії. Ще двоє пасажирів та водій цього автомобіля отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років. Наразі вирішується питання про затримання неповнолітнього водія Mercedes-Benz.

На Львівщині підлітки потрапили у смертельну ДТП. / © Поліція Львівської області

