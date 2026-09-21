Поліція з'ясовує всі деталі

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У Стрию на території закинутої будівлі загинув 16-річний місцевий житель внаслідок падіння на нього бетонного блоку.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Трагедія трапилася неподалік вул. Івана Виговського, за межами парку імені Тараса Шевченка, на території закинутої будівлі (колишнього деревообробного комбінату).

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Бетонна плита огорожі впала на 16-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм він загинув на місці.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, внесли до реєстру відомості за ч.3 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Львові 13-річний хлопець намагався зробити селфі на вагоні поїзда, однак отримав опіки і потрапив до лікарні.

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