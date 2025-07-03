На Львівщині чоловік проштрикнувся на паркані і завис вниз головою: що трапилось далі

Паркан / © pixabay.com

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У Львівському районі 2 липня вночі стався нещасний випадок: у місті Кам’янка-Бузька чоловік потрапив у пастку, впавши на металеву огорожу.

Про це повідомили в ДСНС Львівської області.

Інцидент стався близько 4:12. Зазначають, що 54-річний чоловік проштрикнув ногу на паркані висотою 1,5 м і повис униз головою.

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© ДСНС

«За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники відрізали частину огорожі та передали потерпілого медикам», — йдеться в повідомленні.

Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні.

Наразі встановлюються обставини події. За попередніми даними, чоловік міг втратити рівновагу, перелазячи через паркан.

Комендантська година на Львівщині триває з 00:00 до 05:00. Цей режим діє в межах воєнного стану та встановлюється обласною військовою адміністрацією. Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях без спеціальних перепусток або документів, що посвідчують особу.

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Нагадаємо, на Львівщині, біля села Красів, патрульні на службовій автівці збили неповнолітнього пішохода.

На відео, яке з’явилося у соцмережах, неповнолітній пішохід переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Водночас службовий автомобіль рухався із проблисковими маячками.

Після ДТП пішохода госпіталізували. За фактом ДТП патрульна ініціювала службове розслідування.