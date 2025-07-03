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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
546
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1 хв

На Львівщині чоловік проштрикнувся на паркані і завис вниз головою: що трапилось далі

Наразі невідомо чому чоловік опинився у такому положенні без взуття.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Паркан

Паркан / © pixabay.com

У Львівському районі 2 липня вночі стався нещасний випадок: у місті Кам’янка-Бузька чоловік потрапив у пастку, впавши на металеву огорожу.

Про це повідомили в ДСНС Львівської області.

Інцидент стався близько 4:12. Зазначають, що 54-річний чоловік проштрикнув ногу на паркані висотою 1,5 м і повис униз головою.

/ © ДСНС

© ДСНС

«За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники відрізали частину огорожі та передали потерпілого медикам», — йдеться в повідомленні.

Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні.

Наразі встановлюються обставини події. За попередніми даними, чоловік міг втратити рівновагу, перелазячи через паркан.

Комендантська година на Львівщині триває з 00:00 до 05:00. Цей режим діє в межах воєнного стану та встановлюється обласною військовою адміністрацією. Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях без спеціальних перепусток або документів, що посвідчують особу.

Нагадаємо, на Львівщині, біля села Красів, патрульні на службовій автівці збили неповнолітнього пішохода.

На відео, яке з’явилося у соцмережах, неповнолітній пішохід переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Водночас службовий автомобіль рухався із проблисковими маячками.

Після ДТП пішохода госпіталізували. За фактом ДТП патрульна ініціювала службове розслідування.

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