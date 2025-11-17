На Львівщині чоловік вбив подружжя через борг за корову

Корова / © Associated Press

Реклама

У Львівській області засудили 70-річного пенсіонера за умисне вбивство подружжя — 14 років позбавлення волі.

За матеріалами справи, між односельцями виник конфлікт через борг за корову. Подружжя під час купівлі худоби нібито не додало близько 10 тисяч грн.

Тоді пенсіонер вирішив піти до односельців та забрати борг. Сварка між ними переросла у бійку.

Реклама

«Під час зустрічі між 70-річним чоловіком та подружжям виник конфлікт на їхньому подвір’ї. Пенсіонер витягнув з-під куртки ножі та завдав чоловікові шість ударів, внаслідок чого той помер. Після цього він завдав численні смертельні удари ножами дружині потерпілого», — йдеться в матеріалах справи.

Після цього він утік. На суді 70-річний пенсіонер своєї провини не визнав.

Суд визнав його винним у вчиненні умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) та незаконного носіння холодної зброї (ч. 2 ст. 263 ККУ) і засудив його до 14 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі затримано 22-річного хлопця за підозрою у вбивстві двох жінок. Їхні тіла посеред вулиці виявили перехожі.