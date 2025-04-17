На Львівщині двоє малих дітей втратили зір на одне око через кота

Подряпини кота можуть бути дуже небезпечні для дитини / © Фото з відкритих джерел

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На Львівщині двоє маленький дітей втратили зір на одне око через подряпини кота.

Про це розповіли у Центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит»).

5-річного Івана (ім’я змінено) зі Стрийського району Львівської області кіт подряпав просто в око. Спочатку сім’я звернулася до місцевого офтальмолога, який призначив місцеве лікування, але стан хлопчика не покращувався. Дитину скерували до «Охаматдиту, де офтальмологи виявили у хлопчика проникаюче поранення ока, та запалення всіх його оболонок (ендофтальміт, увеїт).

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Попри проведення двох складних операцій, під час яких лікарі видаляли скловидне тіло та підшивали сітківку через її відшарування, наслідки інфекції вже були незворотними.

«Дитину двічі оперували, забирали фіброзні плівки, бо ситуація погіршувалась. Але, на жаль, його ліве око майже повністю втратило зір. Інше око залишилося неушкодженим», — розповідає лікар-офтальмолог Олександра Сондей.

Другий випадок

Тимофію — 4,5 роки. Хлопчика кіт подряпав, ймовірно, за руку чи іншу частину тіла. Згодом у дитини почало косити око, він погано його відкривав. Лікарі Сколівського району направили хлопчика до нашого Центру, де після комплексного обстеження офтальмологи та інфекціоністи діагностували синдром котячої подряпини.

«Ми навіть не знали, що кіт його подряпав! Це не була велика, помітна подряпина. Звернулися до лікарів, коли побачили, що він постійно примружує око», — розповідає мама Тимофія.

На жаль, інфекція вразила око настільки сильно, що відновити зір неможливо.

Що робити, якщо маленьку дитину подряпав кіт

«Якщо дитину подряпав кіт, важливо негайно обробити рану антисептиком і уважно спостерігати за станом здоров’я. При появі будь-яких симптомів — почервоніння, набряку, болю в оці чи погіршення зору — слід негайно звернутися до лікаря. На ранніх стадіях інфекцію можна вчасно діагностувати та лікувати, що дає шанс зберегти зір. Проте, якщо бактерія вже спричинила запалення внутрішніх структур ока, відновити зір часто неможливо», — радить лікарка-офтальмолог Тетяна Ленів.

Як захистити дітей?

Регулярно обстежуйте своїх котів у ветеринара та лікуйте їх при виявленні інфекцій;

Уникайте тісного контакту маленьких дітей з тваринами, які можуть подряпати або вкусити;

Якщо кіт подряпав дитину — ретельно промийте рану, обробіть антисептиком і зверніться до лікаря за консультацією.

Нагадаємо, що ГУР, СБУ та медики провели унікальну спецоперацію, щоб врятувати життя 11-річній дівчинці.