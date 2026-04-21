На Львівщині вантажівка влетіла в потяг / © Укрзалізниця

Реклама

На регульованому залізничному переїзді у Львівській області відбулося зіткнення вантажного автомобіля з локомотивом пасажирського поїзда №64 сполученням Перемишль — Київ.

Про це повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пасажирські вагони пошкоджень не зазнали. Водій вантажівки залишив місце пригоди до приїзду правоохоронців.

Реклама

В «Укрзалізниці» підкреслили, що на момент аварії на переїзді працювала світлова та звукова сигналізація. Попри справні попереджувальні пристрої, водій вантажного авто виїхав на колії, що призвело до зіткнення з локомотивом.

У зв’язку з інцидентом залізничники закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та бути максимально уважними під час перетину залізничних переїздів.

На Львівщині вантажівка влетіла в потяг. Відео: Львівич / © соцмережі

Нагадаємо, раніше на Вінниччині зіткнулися «Інтерсіті+», який прямував до Перемишля, та тепловоз. Інцидент стався на станції Браїлів.