На Львівщині фура врізалась у потяг — водій безслідно зник (відео)
Потяг «Перемишль — Київ» потрапив у ДТП через неуважність водія вантажівки, який втік з місця подій.
На регульованому залізничному переїзді у Львівській області відбулося зіткнення вантажного автомобіля з локомотивом пасажирського поїзда №64 сполученням Перемишль — Київ.
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця».
За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пасажирські вагони пошкоджень не зазнали. Водій вантажівки залишив місце пригоди до приїзду правоохоронців.
В «Укрзалізниці» підкреслили, що на момент аварії на переїзді працювала світлова та звукова сигналізація. Попри справні попереджувальні пристрої, водій вантажного авто виїхав на колії, що призвело до зіткнення з локомотивом.
У зв’язку з інцидентом залізничники закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та бути максимально уважними під час перетину залізничних переїздів.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині зіткнулися «Інтерсіті+», який прямував до Перемишля, та тепловоз. Інцидент стався на станції Браїлів.