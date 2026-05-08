На Львівщині на вулиці міста убили 11-річного хлопчика

Поліція / © УНІАН

Реклама

На Львівщині поліція встановлює обставини загибелі малолітнього хлопчика, якого знайшли увечері 8 травня на вулиці Набережній у місті Шептицький.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

На тілі хлопчика правоохоронці виявили колото-різану рану, яка, ймовірно, й стала причиною смерті.

Реклама

Особу загиблого встановлено — ним виявився 11-річний житель райцентру.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, екіпажі відділу реагування патрульної поліції, співробітники ювенальної превенції та інших служб Шептицького районного відділу поліції.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Розслідування злочину перебуває на особистому контролі очільника поліції Львівщини.

Реклама

Нагадаємо, на Рівненщині третю добу поліцейські та небайдужі громадяни розшукують 15-річного місцевого мешканця, який 5 травня пішов з дому і не повернувся.

Новини партнерів