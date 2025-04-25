На Львівщині новий скандал з ТЦК: ухилянта з епілепсією ніби "викинули" за браму

На Львівщині чоловік втратив свідомість біля ТЦК / © ТСН.ua

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У Мостиськах на Львівщині стався інцидент із чоловіком, якого доправили до територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це повідомили у місцевих пабліках.

За їх інфорацією у чоловіка стався епілептичний напад, після чого його нібито «викинули за ворота» ТЦК. Проте в офіційній заяві ТЦК зазначають, що ця інформація є неправдивою.

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Як повідомили в РТЦК та СП Мостиськ, 13 квітня прикордонники доправили до центру військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути кордон.

Він перебував у стані поганого здоров’я через зловживання алкоголем, що підтвердили під час медогляду.

«Чоловіку було видано направлення на дообстеження. Вийшовши за браму ТЦК, громадянин втратив свідомість, і військовослужбовці ТЦК викликали швидку», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що жодних протиправних дій до чоловіка застосовано не було, і закликали не поширювати маніпулятивні твердження.

Дата публікації 20:19, 25.04.25 Кількість переглядів 8 Чоловік знепритомнів біля ТЦК у Мостиськах — офіційна версія подій

Нагадаємо, в Одесі поліція підозрює військовослужбовця ТЦК та двох членів громадської організації у хуліганстві з використанням травматичної зброї в одному з районів міста.