ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
797
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині новий скандал з ТЦК: ухилянта з епілепсією ніби "викинули" за браму

У центрі комплектування офіційно спростували звинувачення.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
На Львівщині чоловік втратив свідомість біля ТЦК

На Львівщині чоловік втратив свідомість біля ТЦК / © ТСН.ua

У Мостиськах на Львівщині стався інцидент із чоловіком, якого доправили до територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це повідомили у місцевих пабліках.

За їх інфорацією у чоловіка стався епілептичний напад, після чого його нібито «викинули за ворота» ТЦК. Проте в офіційній заяві ТЦК зазначають, що ця інформація є неправдивою.

Як повідомили в РТЦК та СП Мостиськ, 13 квітня прикордонники доправили до центру військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути кордон.

Він перебував у стані поганого здоров’я через зловживання алкоголем, що підтвердили під час медогляду.

«Чоловіку було видано направлення на дообстеження. Вийшовши за браму ТЦК, громадянин втратив свідомість, і військовослужбовці ТЦК викликали швидку», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що жодних протиправних дій до чоловіка застосовано не було, і закликали не поширювати маніпулятивні твердження.

Нагадаємо, в Одесі поліція підозрює військовослужбовця ТЦК та двох членів громадської організації у хуліганстві з використанням травматичної зброї в одному з районів міста.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie