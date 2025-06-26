- Дата публікації
На Львівщині патрульні збили неповнолітнього — момент потрапив на відео
Пішохід вижив, але потрапив до лікарні. Наразі з’ясовують всі причини та обставини ДТП.
На Львівщині, біля села Красів, патрульні на службовій автівці збили неповнолітнього пішохода.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Зазначається, що ДТП трапилась у біля села Красів Львівської області на трасі Київ — Чоп.
На відео, яке з’явилося у соцмережах, неповнолітній пішохід переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Водночас службовий автомобіль рухався із проблисковими маячками.
Після ДТП пішохода госпіталізували. За фактом ДТП патрульна ініціювала службове розслідування.
