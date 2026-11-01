ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині п’яний водій на смерть збив жінку, а потім потрапив у ДТП

Одразу після аварії водій намагався уникнути відповідальності та залишив місце події. Очевидці трагедії негайно викликали на місце екстрену медичну допомогу та працівників поліції.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
На місці аварії

На місці аварії / © Львівська обласна прокуратура

У Львівській області затримано 51-річного водія «Лади», який у нетверезому стані збив жінку, а тоді потрапив у ще одну аварію.

Про це повідомили у прокуратурі.

«Водій наїхав на 80-річну пішохідку, місцеву мешканку, яка йшла краєм дороги у попутному напрямку. Внаслідок наїзду жінка отримала травми та померла на місці події. Водій із місця ДТП намагався втекти, але на відстані близько 1 км він з’їхав у кювет та перекинувся», — йдеться у повідомленні.

Затриманим виявився мешканець сусіднього села, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю становив 3,4 проміле, що у 17 разів перевищує допустиму норму.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Нагадаємо, у Бурштині на дорозі не розминулися дві автівки — у результаті зіткнення загинуло подружжя.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie