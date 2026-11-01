На Львівщині п’яний водій на смерть збив жінку, а потім потрапив у ДТП

На місці аварії / © Львівська обласна прокуратура

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У Львівській області затримано 51-річного водія «Лади», який у нетверезому стані збив жінку, а тоді потрапив у ще одну аварію.

Про це повідомили у прокуратурі.

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«Водій наїхав на 80-річну пішохідку, місцеву мешканку, яка йшла краєм дороги у попутному напрямку. Внаслідок наїзду жінка отримала травми та померла на місці події. Водій із місця ДТП намагався втекти, але на відстані близько 1 км він з’їхав у кювет та перекинувся», — йдеться у повідомленні.

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Затриманим виявився мешканець сусіднього села, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю становив 3,4 проміле, що у 17 разів перевищує допустиму норму.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Нагадаємо, у Бурштині на дорозі не розминулися дві автівки — у результаті зіткнення загинуло подружжя.

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