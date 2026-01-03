На Львівщині підліток влетів у бетонну опору мосту, катаючись на тюбінгу, запряженому кіньми (фото)

Швидка допомога

У селі Шептицького району Львівської області травмувався підліток під час катання на тюбінгу, запряженому кіньми.

Про це повідомили у полиції Львівськї области у Facebook.

«Подія сталась 2 січня близько 22:00 в одному з сіл Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний місцевий мешканець катав 17-річного односельчанина на гумовому тюбінгу, причепленого до возу, запряженого двома кіньми», — йдеться у повідомленні.

Заначається, що В певний момент керманич втратив контроль над кіньми — тюбінг виїхав за межі дороги у кювет, підлітк випав та вдарився об бетонну опору моста. Внаслідок інциденту, потерпілий отримав травми голови та інші тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні.

© Поліція Львівської області

Наразі, за фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України (порушення правил на транспорті). Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

