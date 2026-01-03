ТСН у соціальних мережах

На Львівщині підліток влетів у бетонну опору мосту, катаючись на тюбінгу, запряженому кіньми (фото)

Тюбінг виїхав у кювет, і хлопець впав, вдарившись об бетонну опору мосту.

У селі Шептицького району Львівської області травмувався підліток під час катання на тюбінгу, запряженому кіньми.

Про це повідомили у полиції Львівськї области у Facebook.

«Подія сталась 2 січня близько 22:00 в одному з сіл Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний місцевий мешканець катав 17-річного односельчанина на гумовому тюбінгу, причепленого до возу, запряженого двома кіньми», — йдеться у повідомленні.

Заначається, що В певний момент керманич втратив контроль над кіньми — тюбінг виїхав за межі дороги у кювет, підлітк випав та вдарився об бетонну опору моста. Внаслідок інциденту, потерпілий отримав травми голови та інші тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні.

Наразі, за фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України (порушення правил на транспорті). Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рятувальники зняли 78 людей із крісельного підйомника, який зупинився на горі Захар Беркут у селі Волосянка Львівської області.

