На Львівщині пішохода переїхали одразу дві автівки

На місці аварії

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На Львівщині у місті Мостиська сталася жахлива ДТП — 62-річного чоловіка переїхали дві автівки. Він помер на місці від отриманих травм.

Про це повідомили у поліції.

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Як попередньо встановили правоохоронці, на 62-річного мешканця району здійснили наїзд два автомобілі: КІА Sportage, яким керувала 30-річна жителька Яворівського району, та Peugeot 508 під керуванням 54-річного мешканця Мостиськ.

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За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Львівщині під час зіткнення двох автівок на трасі загинула 4-річна дівчинка.

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