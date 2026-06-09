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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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204
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На Львівщині пошкодили могилу Героя України: що каже поліція

Вандали здійснили наругу над могилою Героя України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Пошкоджена могила Героя України:

Пошкоджена могила Героя України:

У Жидачеві на Львівщині невідомі пошкодили могилу Героя України — журналіста Тараса Матвіїва. Винуватців встановлюють.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Що відомо про інцидент

Правоохоронців повідомили, що про інцидент стало відомо 7 червня близько 15:30 від батьків загиблого військового. Мати подала заяву про вандалізм, надавши фото та відеодокази.

«Якщо істота, яка це зробила, думає, що це їй минеться — ні, не минеться. Не факт, що без відеобази поліція зможе тебе вичислити зараз. Цілком можливо, твоє покарання прийде не звідси. Але воно буде набагато страшнішим, ніж банальний штраф чи громадські роботи. Ти чекай…», — написала Валентина Матвіїв.

На місце одразу виїхали правоохоронці та слідчо-оперативна група. За попередніми даними, могилу на міському кладовищі навмисно понівечили.

За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, розслідування триває.

Раніше у Жовкві на Львівщині невідомі пошкодили фігуру Матері Божої на площі Вічевій. Інцидент виявили під час патрулювання. За попередніми даними, сакральну скульптуру забруднили її кетчупом. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до наруги, та з’ясовують усі обставини інциденту.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
204
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