На Львівщині профільні служби працюють на місці атаки РФ: встановлюють деталі ураження

Поліція / © УНН

На місці атаки РФ у Львівській області працюють усі профільні служби. Фахівці встановлюють характер ураження — це стандартна процедура після ракетного удару.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, щойно будуть відомі результати роботи спеціалістів, інформацію одразу оприлюднять. Водночас очільник ОВА застеріг, що цієї ночі можливі нові загрози.

У разі оголошення повітряної тривоги мешканців області закликають негайно перейти в укриття та не нехтувати правилами безпеки.

“08.01.2026 близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України, через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону "Капустин Яр". Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється”, — додали у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.