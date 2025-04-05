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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Львівщині ціла родина отруїлася чадним газом, є загиблий - подробиці

У Львівській області постраждала родина через отруєння чадним газом, одна людина загинула.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Швидка допомога

Швидка допомога / © Getty Images

У Львівській області зафіксували три випадки отруєння чадним газом 4-5 квітня, в результаті чого десятеро осіб потрапили до лікарні, серед яких шестеро дітей. Одна людина загинула.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«4 квітня, близько 23:21 год. у с. Сокільники (Сокільницька ТГ Львівського району), у приватному житловому будинку на вул. Бічна Ів. Франка, отруїлася, ймовірно, чадним газом сім’я із 4 осіб, у тому числі 1 дитина, а саме: чоловік, 1983 року народження, дружина 1987 року народження, син 2005 року народження, дочка 2018 року народження. Внаслідок отруєння чоловік помер до прибуття бригади швидкої медичної допомоги, інші потерпілі госпіталізовані у медичні заклади у стані різного ступеня важкості», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно зробити, щоб не отруїтися чадним газом.

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