На Львівщині розслідують вбивство собаки: поліція виявила інформацію в соцмережах

Поліція Львівської області розпочала перевірку за фактом можливого жорстокого поводження з твариною. Правоохоронці виявили інформацію про вбивство безпритульного собаки в селищі Меденичі Дрогобицького району, моніторячи соціальні мережі.

Про це пише Поліція Львівської області.

Хоча офіційних заяв до поліції не надходило, цю інформацію було внесено до єдиного обліку. Наразі поліцейські встановлюють усіх учасників події, щоб з’ясувати обставини і надати діям винних відповідну правову оцінку.

