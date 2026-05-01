На Львівщині сталася аварія на залізниці: потяг зійшов з рейок, є жертви — усі деталі, фото і відео

Потяг УЗ. / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 1 травня у Львівській області сталася аварія за участі пасажирського потяга сполучення Київ-Ужгород. Загинув його машиніст. Є потерпілі.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола та «Укрзалізниця».

Аварія на залізниці сталася у районі села Любинці, поблизу Стрия. За його інформацією журналіста, потяг зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду. Внаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

Аварія на залізниці — деталі від «УЗ»

У компанії наголошую, що аварія на переїзді сталася через ігнорування правил дорожнього руху водієм автокрана.

«Водій автокрана виїхав на залізничний переїзд, попри заборонні сигнали. Унаслідок цього сталося зіткнення з поїздом», — йдеться у повідомленні.

Уточнено, що загинув машиніст потяга. Його помічник перебуває в лікарні з важкими травмами. Також до лікарні шпиталізували водія автокрана. Пасажири не постраждали.

«Загиблий машиніст — ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи», — наголосили в «УЗ».

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський також відреагував на смертельну аварію.

«І це не ворожий дрон… Це — черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри сигналізацію, що працювала. Автокран. Наслідки — трагедія. Наш машиніст — загинув. У поїзді були лікарі, намагались врятувати — але, на жаль, без шансів. Поїзд оперативно відтягуємо, щоб продовжив рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, минулося без травмованих», — наголосив він.

Наслідки аварії — фото, відео

Смертельна аварія на залізниці: потяг зійшов з рейок (відео)

На Львівщині сталася жахлива ДТП на залізниці. / © Віталій Глагола

Нагадаємо, нещодавно потяг «Інтерсіті», що прямував до Перемишля, зіткнувся з тепловозом Інцидент стався на станції Браїлів у Вінницькій області. У потязі перебувало 576 пасажирів. Вони та залізничники не постраждали.

