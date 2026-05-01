ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7585
Час на прочитання
2 хв

На Львівщині сталася аварія на залізниці: потяг зійшов з рейок, є жертви — усі деталі, фото і відео

Потерпілих серед пасажирів потяга немає. В “Укрзалізниці” повідомили про загиблого машиніста потяга, його помічних опинився у лікарні.

Автор публікації
Олена Капнік
Коментарі
Потяг УЗ. / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 1 травня у Львівській області сталася аварія за участі пасажирського потяга сполучення Київ-Ужгород. Загинув його машиніст. Є потерпілі.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола та «Укрзалізниця».

Аварія на залізниці сталася у районі села Любинці, поблизу Стрия. За його інформацією журналіста, потяг зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду. Внаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

Аварія на залізниці — деталі від «УЗ»

У компанії наголошую, що аварія на переїзді сталася через ігнорування правил дорожнього руху водієм автокрана.

«Водій автокрана виїхав на залізничний переїзд, попри заборонні сигнали. Унаслідок цього сталося зіткнення з поїздом», — йдеться у повідомленні.

Уточнено, що загинув машиніст потяга. Його помічник перебуває в лікарні з важкими травмами. Також до лікарні шпиталізували водія автокрана. Пасажири не постраждали.

«Загиблий машиніст — ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи», — наголосили в «УЗ».

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський також відреагував на смертельну аварію.

«І це не ворожий дрон… Це — черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри сигналізацію, що працювала. Автокран. Наслідки — трагедія. Наш машиніст — загинув. У поїзді були лікарі, намагались врятувати — але, на жаль, без шансів. Поїзд оперативно відтягуємо, щоб продовжив рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, минулося без травмованих», — наголосив він.

Наслідки аварії — фото, відео

На Львівщині сталася жахлива ДТП на залізниці. / © Віталій Глагола

Нагадаємо, нещодавно потяг «Інтерсіті», що прямував до Перемишля, зіткнувся з тепловозом Інцидент стався на станції Браїлів у Вінницькій області. У потязі перебувало 576 пасажирів. Вони та залізничники не постраждали.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
7585
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie