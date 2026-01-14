- Дата публікації
На Львівщині стріляли в автівку ТЦК: подробиці інциденту (відео)
Місцеві ЗМІ повідомляють про введення плану перехоплення.
У вівторок, 14 січня, у передмісті Львова стрілянина. У селищі Рудно невідомий здійснив напад на військовослужбовців.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
«Близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки — Небесної Сотні у селищі Рудно. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого з місця поїхав», — зазначили в поліції.
За інформацією правоохорнців, внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження.
Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Також поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.
Нагадаємо, 11 січня у Шевченківському районі Львова під час проведення мобілізаційних заходів стався напад на військовослужбовця ТЦК. Під час перевірки документів поблизу одного з торгових центрів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і поранив військового в живіт.
Після нападу чоловік утік на мікроавтобусі, а пораненого 47-річного військовослужбовця госпіталізували. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали нападника. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 350 КК України — насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок.