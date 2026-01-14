ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині стріляли в автівку ТЦК: подробиці інциденту (відео)

Місцеві ЗМІ повідомляють про введення плану перехоплення.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Поліція

Поліція / © Shutterstock

У вівторок, 14 січня, у передмісті Львова стрілянина. У селищі Рудно невідомий здійснив напад на військовослужбовців.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

«Близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки — Небесної Сотні у селищі Рудно. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого з місця поїхав», — зазначили в поліції.

За інформацією правоохорнців, внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.

Нагадаємо, 11 січня у Шевченківському районі Львова під час проведення мобілізаційних заходів стався напад на військовослужбовця ТЦК. Під час перевірки документів поблизу одного з торгових центрів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і поранив військового в живіт.

Після нападу чоловік утік на мікроавтобусі, а пораненого 47-річного військовослужбовця госпіталізували. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали нападника. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 350 КК України — насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок.

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie