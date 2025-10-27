На Львівщині трапилася смертельна ДТП: що відомо

Реклама

На Львівщині сталася смертельна ДТП. Загинув неповнолітній пасажир кросовера, ще четверо людей травмовані.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Що відомо про ДТП

Як стало відомо, ДТП відбулася 26 жовтня, о 02:00, поблизу міста Великі Мости Шептицького району. Попередньо, водій автомобіля BMW-X5, 26-річний хлопець не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Авто перекинулося.

«Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир автомобіля, 15-річний мешканець Шептицького району, загинув на місці події. Водій кросовера та ще троє його пасажирів — жителі Шептицького району віком 19, 24 і 25 років — отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в реанімацію», — повідомили поліцейські.

Так, відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідство триває.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталася моторошна ДТП.

Встановлено, що аварію спричинив п’яний вчитель. Так, 23-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Hyundai. Його авто вилетіло за межі дороги та врізалося в бетонну огорожу.

Загинуло двоє його пасажирів. Це — 14-річний учень і 21-річний молодик.