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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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139
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На Львівщині вантажний потяг збив людину: подробиці

У Львівській області стався трагічний випадок — потяг насмерть збив хлопця.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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На Львівщині вантажний потяг збив людину: подробиці

На Стрийщині вантажний потяг наїхав на 19-річного хлопця. Від отриманих травм юнак помер на місці.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Трагедія сталася 20 червня близько 16:50 неподалік Стрия.

За попередніми даними, юнак лежав на колії, коли на нього наїхав потяг. Від отриманих травм він загинув на місці.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Раніше на Львівщині потяг здійснив наїзд на 43-річну жінку, яка перебувала на колії. На жаль, вона загинула на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини трагедії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
139
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