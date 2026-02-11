На Львівщині від переохолодження помер 2-річний хлопчик

Дитина померла в лікарні під час надання медичної допомоги / © pixabay.com

В одній з лікарень у Яворівському районі Львівської області помер 2-річний хлопчик під час надання йому медичної допомоги. Попередньо встановлено, що дитина померла від переохолодження.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Як встановили поліцейські, дитину до лікарні доправив батько — 43-річний мешканець району. Лікарі діагностували у маленького пацієнта загальне переохолодження та інші захворювання. Його госпіталізували до реанімаційного відділення, але, на жаль, він помер.

Встановлено, що хлопчик виховувався у багатодітній сім’ї, яка перебувала на обліку в соціальній службі, разом з чотирма іншими дітьми віком від 4 до 10 років. Батько та мати хлопчика не працювали, належних умов для проживання і виховання дітям не забезпечували.

Слідчі повідомили матері та батькові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Виконавчим комітетом територіальної громади було прийняте рішення про вилучення дітей та поміщення їх у спеціалізований дитячий заклад.

Також розпочато кримінальне провадження щодо двох працівників соціальної служби, яким інкримінують службову недбалість.

Нагадаємо, раніше у Луцьку загинув дворічний хлопчик від алкогольного отруєння. Дитина випадково випила алкоголь, який перебував у вільному доступі.