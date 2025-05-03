ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині відновили заборону на продаж алкоголю: коли діятиме

Львівська ОВА запровадила заборону на продаж алкоголю в комендантську годину.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Продаж алкоголю

Заборона продажу алкоголю / © Associated Press

У Львівській області знову запроваджують заборону на продаж алкогольних напоїв під час дії комендантської години. Відповідний наказ підписав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Про це повідомила Львівська ОВА.

З 2 травня 2025 року у Львівській області забороняється реалізація алкоголю з 00:00 до 05:00. Обмеження стосується як магазинів, так і закладів громадського харчування.

«Таке рішення ухвалили на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року №1528, якою затверджено Порядок встановлення заборони торгівлі алкоголем під час воєнного стану. Постанова вперше чітко врегулювала повноваження обласних військових адміністрацій щодо впровадження таких обмежень», — йдеться в повідомленні.

Місцеві влади мають проінформувати бізнес та місцевих жителів про нові правила, а поліція — здійснювати контроль.

Нагадаємо, в Києві жінку, яка впала з електросамоката перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, оштрафували.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie