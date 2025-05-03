На Львівщині відновили заборону на продаж алкоголю: коли діятиме

Заборона продажу алкоголю / © Associated Press

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У Львівській області знову запроваджують заборону на продаж алкогольних напоїв під час дії комендантської години. Відповідний наказ підписав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Про це повідомила Львівська ОВА.

З 2 травня 2025 року у Львівській області забороняється реалізація алкоголю з 00:00 до 05:00. Обмеження стосується як магазинів, так і закладів громадського харчування.

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«Таке рішення ухвалили на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року №1528, якою затверджено Порядок встановлення заборони торгівлі алкоголем під час воєнного стану. Постанова вперше чітко врегулювала повноваження обласних військових адміністрацій щодо впровадження таких обмежень», — йдеться в повідомленні.

Місцеві влади мають проінформувати бізнес та місцевих жителів про нові правила, а поліція — здійснювати контроль.

Нагадаємо, в Києві жінку, яка впала з електросамоката перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, оштрафували.