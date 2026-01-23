На Львівщині водій підірвав гранату під час перевірки ТЦК: подробиці інциденту

Поліція Львівщини розслідує обставини нападу на працівників ТЦК / © УНІАН

Вечір п’ятниці, 23 січня, на Львівщині завершився гучним інцидентом. Близько 17:00 у селі Солонка Львівського району під час заходів оповіщення чоловік кинув у правоохоронців та військових страйкбольну гранату, після чого втік на автомобілі. Поліція вже встановила особу втікача і оголосила його в розшук.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Що сталося у Солонці

Під час спільних заходів оповіщення військовослужбовці ТЦК та працівники поліції звернули увагу на чоловіка, який поводився підозріло. Побачивши патруль, він поспіхом сів у свій автомобіль BMW та заблокував двері зсередини.

Коли правоохоронці спробували поспілкуватися з водієм, він вдався до агресивних дій.

«Під час спілкування із керманичем, він кинув страйкбольну гранату, яка вибухнула. Тим часом водій утік з місця події», — йдеться у повідомленні поліції.

Наслідки та розшук

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав — страйкбольні гранати, як правило, начинені горохом або крейдою і мають незначну вибухову силу порівняно з бойовими, проте можуть завдати травм зблизька.

Поліцейські оперативно встановили особу втікача. Ним виявився 48-річний житель Львівського району.

Наразі його місцеперебування встановлюється. На місці працюють слідчо-оперативна група та інші служби. Після затримання діям чоловіка буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік ударив працівника ТЦК «сокирою-молотком». Нападник поранив військового під час перевірки документів.