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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Львівщині водії міського транспорту не вийшли на роботу через ТЦК: у військкоматі відповіли

Військові порадили підприємству звернутися до органів виконавчої влади та закликали припинити поширювати «непідтверджену, емоційну та маніпулятивну інформацію».

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Дрогобичі водії, які працюють в ТОВ «Сігма», 5 квітня не вийшли на роботу

У Дрогобичі водії, які працюють в ТОВ «Сігма», 5 квітня не вийшли на роботу / Фото Михайла Пастушака

У місті Дрогобич на Львівщині перевізник заявив, що водії не можуть вийти на роботу через мобілізаційні заходи ТЦК та СП. У військкоматі відреагували на звинувачення.

Коментар автотранспортного підприємства опублікував ZAXID.NET. Відповідь з’явилася на Facebook-сторінці Львівського обласного ТЦК та СП.

Раніше керівник ТОВ «Сігма», яке займається пасажирськими перевезеннями у Дрогобичі, Михайло Пастушак заявив, що 5 квітня водії автобусів не зможуть вийти на маршрути через «неодноразові спроби з боку працівників ТЦК провести силову мобілізацію».

За словами Пастушака, напередодні, 4 квітня, працівники ТЦК спільно з поліціянтами «без будь-яких пояснень зняли з робочого місця» водія і доставили його у військкомат для вручення повістки й проходження військово-лікарської комісії.

«Це вже остання крапля. Надія у водіїв на безпечну роботу була вичерпана. Чи можуть водії в такому режимі працювати? Мабуть, ні. Чи є альтернативна заміна? Людський ресурс вичерпаний. Немає», — написав Пастушак та перепросив у містян.

Цього допису на його сторінці в публічному доступі вже немає, але його скриншоти дають медіа.

У Львівському обласному ТЦК та СП заперечили «вилучення водія з кабіни автобуса». Зазначають, що працівника автотранспортного підприємства оповістили в публічному місці, згідно із вимогами законодавства.

«Жодних порушень прав чи приниження людської гідності допущено не було», — наголосили в ТЦК та СП.

Крім того, там зауважили, що жоден закон не передбачає автоматичного звільнення від мобілізації лише на підставі факту працевлаштування. Для бронювання потрібно подати документи, і про це має подбати саме роботодавець, пояснюють у військкоматі.

«Чому жодного водія не заброньовано? Це питання, яке, на жаль, досі залишається без належної ініціативи з боку керівництва підприємства», — написали в ТЦК.

Військові порадили підприємству звернутися до органів виконавчої влади та закликали припинити поширювати «непідтверджену, емоційну та маніпулятивну інформацію».

У коментарі ZAXID.NET Пастушак пояснив, що компанія намагалась отримати економічне бронювання, але їй відмовили. Він підтвердив, що 5 квітня водії не вийшли на роботу.

Нагадаємо, нещодавно в місті Дунаївці Хмельницької області сталася масова бійка між працівниками ТЦК разом із поліцією та цивільними.

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