На відомому курорті в Карпатах люди масово отруїлися: експерти вже знають причину

МОЗ розповіло, що стало причиною масового отруєння у Стрийському районі.

У Стрийському районі Львівщини завершили епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції, який стався у готелі у селищі Славсько.

Про це повідомила директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко-Тимко у соцмережі Facebook.

За її словами, загалом на інфекційне захворювання захворіли 17 людей. Лабораторні дослідження показали, що причиною спалаху стала бактерія Salmonella enteritidis. Фактором передачі інфекції визнано куряче філе, яке, ймовірно, пройшло недостатню термічну обробку.

Окрім цього, у чотирьох пацієнтів лікарі діагностували супутню норовірусну інфекцію.

Попри складність ситуації, всі пацієнти пройшли лікування, повністю одужали та вже виписані зі стаціонару.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 серпня до інфекційного відділення Стрийської центральної міської лікарні потрапили 17 дітей, які отруїлися під час перебування в готелі «Карпатський затишок» у Славському.

