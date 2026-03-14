На Львівщині знову "поховали" живого військового: хто в могилі

Військовий перебуває у полоні РФ

Реклама

Похорон військового відбувся 23 травня 2025 року у селі Гуменець на Львівщині. Однак уже за кілька днів родичі побачили відео, на якому Богдан Вовк перебуває у російському полоні, а згодом отримали й офіційне підтвердження.

Про це інформує «Суспільне».

Що відомо про долю військового

Про цю історію розповіла двоюрідна сестра військового Наталія Голова. За її словами, після того, як вона впізнала Богдана на відео з полону, одразу звернулася до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, поліції та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Реклама

Вже у червні російська сторона внесла українського військового до списків полонених, що стало додатковим підтвердженням того, що він живий.

У межах розслідування правоохоронці провели ексгумацію тіла, яке було поховане під його ім’ям. Також у рідного брата Богдана взяли зразки ДНК.

«Особисто для себе підтвердження ДНК я вже не потребувала, тому що в мене з Координаційного штабу вже були всі підтвердження, що Богдан в полоні. Я просто хотіла, щоб відбулася ексгумація тіла і тіло військовослужбовця, яке ми поховали, поїхало до рідної хати», — додає Наталія Голова., — сказала двоюрідна сестра Богдана Вовка Наталія Голова.

Молекулярно-генетична експертиза підтвердила, що у травні 2025 року було поховано іншу людину. Тіло ексгумували та передали родині загиблого військового для перепоховання.

Реклама

Родина Богдана Вовка тим часом чекає на його повернення додому з російського полону.

Раніше український військовослужбовець Назар Далецький, якого три роки вважали загиблим і навіть поховали, повернувся живим із російського полону. Спочатку він вважався загиблим ще з вересня 2022 року, а 2023-го за результатами помилкової ДНК‑експертизи його поховали. Лише під час першого цьогоріч обміну полоненими з’ясувалося, що військовий насправді перебував у неволі весь цей час. Його повернення називають справжнім дивом, а у громаді щиро дякують усім, хто допомагав у визволенні. Після повернення додому боєць зустрівся з рідними та продовжує відновлення після неволі.

Назар Далецький розповів, що на кордоні Білорусі з Україною його перевірили за фотографією і повідомили, що помилково поховали ще у 2023 році. Він зізнався, що це стало для нього шоком, і лише після розмови з мамою трохи заспокоївся, переживаючи водночас за рідних, які пройшли через похорон, поки він був у полоні.