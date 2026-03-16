На Львівщині зустріли захисника Назара Далецького, якого вважали загиблим
Мама і син зустрілися 15 березня вдома, у селі Великий Дорошів, на Львівщині. Назара Далецького також вийшли зустрічати односельці.
До Львівщини повернувся військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Назар Далецький. Захисник перебував у російському полоні, водночас вдома його певний час вважали загиблим.
Про це з місця подій повідомила кореспондентка ТСН.
Назара зустрічали рідні та односельці. Мама вперше побачила сина після полону.
«Загибель» Назара Далецького — подробиці
Український захисник Назар Далецький потрапив до російського полону 2022 року. На початку 2026 року його обміняли. Проте виявилось, що захисника поховали ще 2023 року після помилкового тесту ДНК.
У липні 2025 року звільнений з полону український військовослужбовець повідомив родину, що бачив Назара живим.
У лютому 2026 року селі у селі Великий Дорошів на Львівщині провели ексгумацію останків людини, яку раніше ідентифікували як Назара Далецького.
Згодом Назар розповів, як він побачив власний похорон. Воїн каже, що це були дивні відчуття.