На Лиманському напрямку ситуація ускладнюється: ворог намагається ізолювати плацдарм — оглядач

Російські військові / © Associated Press

Реклама

На Лиманському напрямку ситуація в тактичному плані дедалі погіршується — російські війська посилюють тиск на українську оборону та наближаються до ізоляції лиманського плацдарму.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соціальних мережах.

За його словами, окупанти постійно “напрягають” оборону в районі Лимана, а до ізоляції плацдарму залишаються лічені кілометри. Крім того, триває інфільтрація противника малими групами, і не завжди їх вдається вчасно знищити.

Реклама

Мирошников зазначає: у разі ізоляції лиманського плацдарму логістика українських сил може суттєво погіршитися.

Боротьба за контроль над шляхами постачання, за його інформацією, нині точиться у районах Новоселівки — Шандриголового та Кривої Луки — Закітного. В обох випадках противник, на жаль, близький до досягнення своїх цілей, наголосив оглядач.

Нагадаємо, зимові погодні умови впливають на перебіг бойових дій, але не зупиняють їх. Російські війська намагаються використовувати тумани, снігопади та темний час доби для просування вперед, зокрема із застосуванням бронетехніки.

Водночас морози створюють однакові труднощі для обох сторін, а Сили оборони України ефективно протидіють спробам ворога, зокрема завдяки активному використанню безпілотників.